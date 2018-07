Dengue faz mais uma vítima em Londrina

Moradora na região sul de Londrina, a mulher, que deixou uma filha de dois anos, foi internada há oito dias com febre e dores no corpo. Medicada, acabou liberada no dia seguinte, mas em casa os sintomas retornaram. Levada ao Hospital Universitário no dia 9, não resistiu à doença. Já se preparando para o verão, época em que normalmente a epidemia tende a se aprofundar, o prefeito de Londrina, Barbosa Neto, lançou, na sexta-feira, o projeto "É Londrina no Combate à Dengue", prevendo várias ações integradas, entre elas mutirões de limpeza e contratação de agentes.

Em 1º de fevereiro e em 20 de outubro, ele já tinha decretado estado de emergência para ter mais liberdade de agir no combate ao mosquito Aedes Aegypti. Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Londrina apontam que a infestação pelo mosquito da dengue é de 0,7%, índice inferior ao 1,1% apresentado no mesmo período do ano passado. "Para a média histórica da região, nós consideramos um índice aceitável", disse o prefeito. O Ministério da Saúde preconiza como satisfatório um índice de infestação inferior a 1%.