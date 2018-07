Dengue faz segunda vítima este ano em Campinas-SP

A primeira vítima foi um homem de 66 anos que faleceu em 4 de abril. Ele tinha diabetes e hipertensão, que são considerados fatores de risco para a doença. Um terceiro óbito ocorrido dia 9 de abril está sob investigação.

Neste ano, a cidade passa por sua quarta epidemia da doença, com 1.320 casos confirmados até o último dia 17, segundo a secretaria. Destes, 12 tiveram complicações e quatro, febre hemorrágica - sendo 3 autóctones e um importado da Bahia. Um jogador do Guarani Futebol Clube está afastado do time por causa da dengue. Os outros surtos de dengue ocorreram em 1998, 2002 e 2007.

Em todo o ano passado, Campinas registrou 201 pessoas com a doença e apenas um óbito. Além de Campinas, cinco municípios da região concentram alta incidência de casos de dengue em 2010. Sumaré, com 763 casos (316,5/100 mil habitantes), Hortolândia, com 704 (342/100 mil), Santa Bárbara D''Oeste, com 670 (353,4/100 mil), Americana, com 376 (183,2/100 mil), e Nova Odessa, com 319 (654,1/100 mil).