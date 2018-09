Dengue hemorrágica pode ter matado criança em SP Um menino de dois anos e 10 meses morreu nesta madrugada com suspeita de dengue hemorrágica, no município de Diadema, região da Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Diadema, a criança foi atendida ontem num hospital particular da cidade e, em seguida, voltou para casa. Às 23 horas, ele acabou retornou ao hospital, falecendo nesta madrugada. Conforme a secretaria, ainda não é possível dizer se a criança morreu em razão de dengue hemorrágica. Já foram requisitadas ao Instituto Médico Legal (IML) a coleta de amostras e a realização de exames. Todo o material será encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, que emitirá um laudo sobre o caso. Ao mesmo tempo, técnicos da Vigilância Sanitária farão inspeção no local onde o garoto vivia e entrevistas com a família para colher dados que possam ajudar no esclarecimento das causas da morte da criança.