Dengue já matou pelo menos 20 em São Paulo

Além de Rio Preto, Guarujá também contabiliza oito mortes, segundo números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde, que apontou outras quatro mortes registradas em Santos, Tabatinga, Mirassol e Mirassolândia. Porém, três mortes, registradas em Araçatuba neste ano, não foram contabilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde, o que aumentaria para 23 o número de mortos pela doença neste ano no Estado.

O balanço divulgado pela Secretaria Estadual informa que a dengue contaminou 34.282 pessoas no Estado de janeiro a março de 2010. Ainda não estão contabilizados os números dos primeiros dias de abril e muitos municípios também não repassaram os casos ao governo estadual.

De acordo com o balanço, por exemplo, Ribeirão Preto tem 6.928 casos confirmados, mas segundo dados atualizados do município, o número é de 8.801 casos; Araçatuba, que segundo a secretaria municipal de Saúde está com 7.834 pacientes contaminados, aparece com 1.667 casos; e São José do Rio Preto, com 7.552 casos confirmados, aparece com 3.414 casos no balanço do governo estadual. Guarujá tem 2.979 casos, e São Vicente, 1.877 casos, segundo o balanço estadual.