Dengue mata duas crianças na Bahia este ano

Uma menina de 2 anos é a segunda vítima da dengue do tipo grave no Estado da Bahia em 2009, informou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A criança morreu no último dia 24 em Porto Seguro. Ainda segundo o órgão, a primeira vítima também foi uma criança de 7 anos. O menino morreu em Jequié, nos primeiros dias do ano. Veja também: Especial: O avanço da dengue Segundo balanço da secretaria, em 2008, foram confirmados 249 casos de dengue e 15 óbitos no Estado. Os exames são analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública Professor Gonçalo Moniz.