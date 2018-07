Dengue mata mais 2 na região de Ribeirão

Mais duas mortes causadas por dengue foram confirmadas na região de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, totalizando neste ano nove óbitos em quatro cidades. As mortes recentes ocorreram em Orlândia e Dumont. Em Orlândia, Lázaro Marioto, de 79 anos, morreu na terça-feira, com quadro de hemorragia, 12 dias após contrair a doença. Marioto foi a segunda vítima da dengue na cidade. Em Dumont, Cíntia Zanarotti, de 21 anos, morreu também na terça-feira, após três dias de internação. Ela tinha dengue.