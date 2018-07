Dengue mata sete no Rio neste ano Sete pessoas morreram vítimas da dengue neste ano no Estado do Rio de Janeiro. Seis eram moradores da capital e uma vivia em Niterói, na região metropolitana. Uma pessoa morreu em fevereiro e as outras seis, em março. No ano passado, nesse mesmo período, houve 27 mortes no Estado, 11 delas na capital.