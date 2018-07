Dengue pode ter matado 5 no Rio, corrige secretaria A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro retificou na tarde de hoje o número de mortes supostamente provocadas por dengue. Estão sob investigação 2 casos na capital fluminense, 1 em Duque de Caxias, 1 em Queimados e 1 em São João de Meriti. Mas cedo, a pasta informara que havia 12 casos. As outras sete suspeitas já foram descartadas, conforme exames dos laboratórios do Estado e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).