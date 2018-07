Dengue tipo 4 ocorre em 61% dos casos no Rio A dengue tipo 4 já predomina entre os casos testados na capital do Rio, informou ontem a Secretaria Municipal de Saúde. Embora ainda seja baixo o número de amostras coletadas para análise de sorotipo de vírus da dengue (67), o fato de 61,2% dos resultados terem sido positivos para den-4 aponta para uma mudança no perfil da doença.