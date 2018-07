Dengue: total de casos cai 47,9% no ano, diz ministério Os casos de dengue no País caíram 47,9% entre 1º de janeiro e 4 de julho deste ano, em relação ao mesmo período de 2008. Segundo o balanço parcial do Ministério da Saúde divulgado hoje, em 2009 foram notificados 387.158 casos da doença, contra 743.517 no ano passado. Em 20 Estados e no Distrito Federal houve redução no número de pessoas com dengue. O destaque foi o Estado do Rio de Janeiro, com a maior queda, de 96,2%. Acre, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul registraram aumento. De acordo com o boletim, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, os poucos registros da doença foram importados, ou seja, de pessoas que contraíram a doença em outros Estados.