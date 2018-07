Denis Villeneuve negocia para dirigir filme sobre Cleópatra

O cineasta canadense Denis Villeneuve, um dos diretores mais cotados de Hollywood na atualidade, está negociando para dirigir um filme sobre a lendária rainha egípcia Cleópatra, segundo informou nesta quarta-feira o site especializado Deadline.

Se finalmente chegar a um acordo, Villeneuve se encarregaria de dar forma a este projeto da Sony que esteve em desenvolvimento durante anos e que se baseia na biografia Cleopatra: A Life (2010), de Stacy Schiff.

A notícia sobre o filme de Cleópatra é divulgada uma semana antes que Villeneuve lance Blade Runner 2049, a esperada sequência de Blade Runner (1982), clássico da ficção científica de Ridley Scott, que nesta ocasião conta com Harrison Ford, Ryan Gosling e Ana de Armas como protagonistas.

Prestigiados diretores como James Cameron, David Fincher e Ang Lee também estiveram na órbita desta longa-metragem sobre Cleópatra sem que nenhum deles finalmente tenha se decidido a tomar as rédeas.

Além disso, Angelina Jolie figurava nas apostas para interpretar a rainha egípcia, mas não está claro que agora siga sendo a opção principal para ser a protagonista.

Scott Rudin e Amy Pascal são os produtores deste projeto, cujo roteiro leva as assinaturas de David Scarpa, Eric Roth e Brian Helgeland.

Após começar sua carreira no Canadá, Villeneuve chamou a atenção do circuito internacional com Incêndios (2010), à qual se seguiram outras produções elogiadas como Os Suspeitos e O Homem Duplicado (ambas de 2013).

Em 2015 o canadense lançou o thriller Sicario: Terra de Ninguém, com Emily Blunt e o porto-riquenho Benicio del Toro, antes que em 2016 surpreendesse com A Chegada, um filme de ficção científica em torno da misteriosa chegada de naves extraterrestres à Terra.

Para o futuro, Villeneuve tem no horizonte a direção de uma nova versão do filme da ficção Duna (1984).