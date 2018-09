A ambientalista Denise Rambaldi pode se orgulhar de ter sido uma das responsáveis pelo "baby boom" que salvou o mico-leão-dourado da extinção. "Havia, em 1972, apenas 250 micos soltos na natureza. Eles estavam praticamente extintos."

Em 1974 o governo federal criou a Reserva Biológica do Poço das Antas, para proteger o mico-leão, e iniciou com a ONG americana Smithsonian Institution um programa para reprodução em cativeiro. O curioso é que isso só foi possível graças a animais que estavam em zoológicos nos Estados Unidos. Eles tinham sido contrabandeados para lá antes da Lei de Proteção à Fauna, que é de 1967.

"Nos primeiros dez anos, não conseguíamos reproduzir o animal. A Devra Kleiman, uma bióloga americana que morreu recentemente e teve papel crucial no processo todo, já tinha tentado de tudo", conta Denise. "Até que, finalmente, conseguimos estudar o animal em seu ambiente natural. Descobrimos que ele era monógamo! Mudamos os métodos e, em 1983, conseguimos o "baby boom"."

A essa altura, o mico-leão-dourado já tinha virado bandeira do movimento ambientalista. Espécie endêmico das florestas de baixada, transformou-se em símbolo da devastação da mata atlântica. Como parte do esforço para preservá-lo, o animal hoje estampa as notas de R$ 20.

Em 1984, os bichos nascidos em cativeiro começaram a ser reintroduzidos na mata atlântica pela Associação Mico Leão Dourado. Até 2000, foram 176 micos. Hoje a população já é de cerca de 1.600 exemplares.

Diretora-executiva da Associação Mico Leão Dourado desde 1994, Denise mudou-se de São Paulo para o município de Casimiro de Abreu, no Rio, para acompanhar mais de perto o trabalho de preservação, que já valeu à ambientalista prêmios em países como Alemanha e Estados Unidos. "Para que a espécie seja considerada livre do risco de extinção, tem de haver 2 mil animais, vivendo em 25 mil hectares de florestas protegidas e conectadas", afirma Denise.

O problema é que o que restou da mata atlântica ? 7,9% da área original ? está fragmentado. "Nosso desafio agora é conectar essas áreas, para manter a variabilidade genética. Hoje ainda precisamos levar populações dispersas de um núcleo para outro da floresta. Para isso, temos de capturar famílias inteiras, num trabalho que dura semanas."