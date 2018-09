Dentes de símios estão entre os mais antigos A descoberta de dentes fossilizados de pequenos símios antropoides de cerca de 39 milhões de anos na Líbia completa o grupo das três espécies de antropomorfos africanos mais antigas desse continente, afirma estudo publicado na revista Nature. Os fósseis, encontrados por cientistas líbios e franceses na região central do país, vêm se juntar importantes descobertas feitas no Egito e na Argélia, também no norte da África, de antepassados dos seres humanos.