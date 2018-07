Dentinho evita novo tropeço do Corinthians

Mano Menezes quis usar o duelo com o São Caetano, ontem, em Barueri, para buscar alternativas entre os reservas no Corinthians. Mas teve de apelar a velhas soluções. Na etapa final, pôs em campo Elias, Jorge Henrique e Dentinho, autor do gol da vitória por 1 a 0, para dar fim à série de três jogos sem vencer no Estadual e voltar ao G-4.

A entrada decisiva de Dentinho deve garantir o atacante no time titular que pega o Independiente na quarta-feira em Bogotá, na Colômbia, pela Libertadores. O gol de ontem coroou a alta de produção do camisa 17. Dentinho marcou nos últimos três jogos do Corinthians pelo Estadual e se tornou o artilheiro alvinegro na competição, ao lado de Jorge Henrique.

Seu crescimento foi elogiado pelo técnico. "É o prêmio que se recebe quando se dá algo mais", disse Mano Menezes, que usou a postura do atacante como exemplo para os demais. "Não temos de ficar nos economizando para o futuro."

Na comemoração, Dentinho imitou o gesto de embalar o bebê (imortalizado por Bebeto, na Copa de 1994), ao lado de Roberto Carlos. A brincadeira era uma homenagem a Manuela, filha do lateral, que nasceu na madrugada de ontem. Roberto Carlos teve de deixar a concentração por duas horas durante a noite para acompanhar o nascimento de seu oitavo filho.

Paulo André, Leandro Castán, Jucilei, Morais, Iarley e Souza. Os jogadores que ganharam ontem mais uma chance de Mano para começar a partida mostraram que são mesmo bons reservas. E apenas isso. "Não estou satisfeito com o rendimento da equipe. Poderíamos estar melhor, mas temos de ter calma nesta hora", disse Mano Menezes.

No primeiro tempo, o Corinthians dominou as ações. O time alvinegro atacou na bola aérea e tentou entrar com toques rápidos na área do São Caetano, sem sucesso. Pelo alto, parou na bem postada defesa da equipe do ABC. Pelo chão, a falta de pontaria no arremate foi o maior empecilho.

Após o intervalo Jorge Henrique voltou no lugar de Iarley. O time melhorou ofensivamente e Mano lançou mão de Dentinho e Elias, titulares que garantiram o resultado. "A entrada deles criou uma situação de mais movimentação", reconheceu o treinador. "O Iarley errou muito no primeiro tempo, para a condição técnica que tem."

A primeira jogada perigosa do Corinthians veio justamente em uma lance dos dois titulares absolutos. Elias tocou para Jorge Henrique, que girou em cima da zaga e devolveu para o volante, mas a finalização parou em boa defesa do goleiro Luiz.

Aos 41, um cruzamento de Jorge Henrique encontrou na área Dentinho, que, atrás do zagueiro, acertou forte cabeçada e fez o gol da vitória.

SÃO CAETANO 0 CORINTHIANS 1

Gol: Dentinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

São Caetano: Luiz; Arthur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Jairo, Adriano (Lucas), Fernandes e Luciano Mandi; Wanderley (Hugo) e Eduardo (Talles).

Técnico: Roberto Fonseca.

Corinthians: Felipe; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Roberto Carlos; Jucilei, Ralf, Danilo (Dentinho) e Morais (Elias); Iarley (Jorge Henrique) e Souza.

Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Antônio Rogério Batista do Prado.

Cartão amarelo: Danilo, Souza, Anderson Marques e Marcelo Batatais.

Renda: R$ 119.885,00.

Público: 4.031 pagantes

Local: Arena Barueri