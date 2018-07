Dentista é morto na frente da namorada no centro de SP

Segundo a polícia, Fred Chuá conversava com sua namorada dentro do carro estacionado quando um suspeito bateu com o cano de uma arma no vidro do veículo e ordenou que o casal descesse. Quando Chua saiu do carro, o criminoso teria pedido a chave do veículo. A vítima respondeu que a chave estava no contato. A namorada, de 17 anos, do dentista contou à polícia que, no momento em que descia do carro, ouviu dois disparos. Em seguida, o suspeito fugiu a pé.

A polícia ainda não sabe o motivo pelo qual o dentista, de 28 anos, foi baleado. A carteira dele não foi encontrada. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) no 5º Distrito Policial (Aclimação).