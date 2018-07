Dentista é preso por usar documento falso em estádio

De acordo com a PF, o cirurgião-dentista, que não teve a identidade divulgada, é sócio de uma rede de clínicas na capital da Bahia e no interior do Estado. Alegando estar em serviço pela PF, ele entrou com um carro de luxo, da marca patrocinadora do evento, no estádio - o que estava proibido durante a competição - e estacionou na área reservada aos deficientes físicos.

Foi detido em flagrante logo depois do jogo, por agentes da PF, chamados pela segurança do estádio. A polícia afirmou que o dentista costumava usar a identificação falsa de agente para entrar em grandes eventos e shows na Bahia e escapar de blitze de alcoolemia. Após ser autuado na sede da Superintendência da PF na capital baiana, ele foi transferido para uma penitenciária na cidade.