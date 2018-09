Dentistas da prefeitura de Curitiba entram em greve

Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc), o movimento é resultado da insatisfação dos profissionais que tiveram suas tabelas salariais desvinculadas das dos médicos da prefeitura. Eles também reclamam dos baixos salários e das condições de trabalho.

O sindicato orientou os grevistas para garantir um dentista a cada três unidades de saúde ou um contingente mínimo de 30% do segmento atuando em toda a cidade. A intenção era manter os serviços de urgência e emergência à população. Além do Sismuc, a greve também conta com o apoio do Conselho Regional de Odontologia, da Associação Brasileira de Odontologia e do Sindicato dos Odontólogos do Paraná.