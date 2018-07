Dentistas questionarão na Justiça criação da OdontoPrev

A OdontoPrev S.A. é formada por nove planos, entre eles OdontoPrev e Bradesco Dental, que vinham atuando separadamente, com rede credenciada e tabelas de pagamento próprias. No fim do ano passado, a operação dos nove planos foi unificada na Rede Unna. Os dentistas começaram a se mobilizar contra a nova tabela e procedimentos impostos a partir dessa união.

"A Odontoprev foi adquirindo as empresas e distribuindo ações para elas e dessa forma ficou como a controladora. Depois, ela nivela por baixo os preços das tabelas desses planos. Para nós, é um cartel disfarçado", afirmou o presidente do CRO-RJ, Afonso Rocha. A estratégia definida pelos conselhos e sindicatos, em reunião ocorrida na tarde de hoje em Salvador, é a de que cada Estado entregará representações ao MPF, para que este provoque o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia do Ministério da Justiça.

Os sindicatos e conselhos também decidiram convocar assembleias para definir a suspensão do atendimento de planos que compõem a Rede Unna. Não será um boicote geral. "Cada Estado vai eleger a operadora que não será atendida na sua região", afirmou Rocha. A OdontoPrev S.A. reúne os planos Bradesco Dental, OdontoPrev, Sepao, Prontodente, Rede Dental, Biodent, Care Plus Dental, Dentalcorp e OdontoServ. Juntos, representam 42% do mercado de planos odontológico: são 25 mil dentistas conveniados e 5,5 milhões de beneficiários. A OdontoPrev ainda não havia se pronunciado até o início da noite de hoje.