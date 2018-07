Denúncia contra Suplicy é arquivada O corregedor-geral do Senado, Romeu Tuma, decidiu arquivar a denúncia contra o senador Eduardo Suplicy. Na semana passada, o senador permitiu que 15 manifestantes pernoitassem no seu gabinete. Tuma informou que irá apenas produzir um relatório "alertando sobre o perigo de deixar a chave do gabinete com estranhos". O grupo abrigado por Suplicy protestava em frente ao STF durante o julgamento do pedido de extradição de Cesare Battisti.