Denúncia contra uso de ambulâncias no RJ será apurada O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) abrirá nesta semana uma sindicância para apurar supostas infrações éticas e disciplinares por parte dos técnicos de enfermagem que atuam nas empresas de ambulâncias do Estado. De acordo com a denúncia, feita pelo jornal O Globo de ontem, os técnicos de enfermagem receberiam propina dos hospitais para favorecê-los no encaminhamento dos pacientes a UTIs e internações. O presidente do Coren-RJ, Pedro de Jesus, devria se reunir hoje com o Departamento de Fiscalização do Conselho para definir um calendário de inspeções nos hospitais e nas empresas de remoção citadas na matéria.