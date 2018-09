A Delegacia da Mulher de São José do Rio Preto (SP) apura denúncia de pedofilia na creche Beatriz Carvalho Seixas, na Vila Toninho. A mãe de um menino de 4 anos denunciou o caso após o filho contar, na sexta-feira, que foi abusado por um dos monitores no banheiro. Médicos confirmaram as lesões.