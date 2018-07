Denúncia de fraude em radioterapia é acolhida A juíza da 4.ª Vara Criminal de Santos, Elizabeth de Freitas, acolheu na semana passada denúncia do Ministério Público Estadual contra 11 pessoas supostamente envolvidas no escândalo do tratamento simulado de radioterapia no Hospital Beneficência Portuguesa de Santos. Entre os acusados estão o secretário de Saúde da cidade, Odílio Rodrigues Filho, e o presidente do hospital, Ademir Pestana, que não teriam agido, apesar de saberem do problema.