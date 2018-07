Denúncia frustra roubo de carga; motorista é libertado

Segundo a Rota, os policiais contaram com o "monitoramento" de um cidadão que presenciou a ação dos criminosos na Marginal Tietê, fez a denúncia, acompanhou o deslocamento e passou as informações necessárias para a polícia deter o condutor da carga roubada. A quadrilha tinha ao menos mais três pessoas, que fugiram com o motorista.

O motorista do caminhão, Joel Máximo, de 41 anos, foi liberado menos de duas horas depois, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A libertação foi facilitada por uma outra chamada telefônica - só que dos próprios integrantes da quadrilha para o condutor da carga roubada. A PM já tinha entrado no caminhão quando o celular do suspeito tocou.

Então começou a negociação, que terminou com a vítima sendo liberta em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. "A solução só aconteceu porque uma pessoa de bem colaborou com a Polícia Militar. Se não fosse a ligação, ainda teríamos em cativeiro um cidadão de bem e as peças não seriam recuperadas", disse o tenente Bruno de Oliveira à Rádio CBN.

O motorista do assalto, Francisco de Oliveira, de 33 anos, foi preso em flagrante e foi levado ao Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (DEIC), que investigará o caso. Até agora nenhum dos outros integrantes foi preso.