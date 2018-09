Denunciado médico que emitia atestados falsos em SP

No dia 4 de fevereiro, chegou em suas mãos um atestado médico datado no dia 7 de fevereiro. O documento declarava uma professora da rede municipal doente. Ele foi encaminhado ao departamento jurídico e a denúncia será entregue amanhã ao delegado da cidade.

De acordo com o assessor do prefeito de Severínia, o médico Isidro Camacho será indiciado e será montada sindicância contra ele. O assessor declarou que sente muito pela situação, porque além do prejuízo financeiro de mais de R$ 200 mil causado aos cofres municipais por causa dos falsos atestados, boa parte dos alunos da rede municipal foi prejudicada pela ausência constante de professores. Isidro Camacho cobrava R$ 50 pelos atestados e colocava as datas de licença de acordo com a solicitação dos pacientes, segundo o secretário de Educação.