Denunciado suspeito de planejar atacar secretário do Rio A Justiça denunciou hoje Luiz Cláudio Gomes, conhecido como "Pão com Ovo", e quatro comparsas dele pelos crimes de sequestro qualificado, roubo agravado e associação para fins de tráfico de drogas. Ele é acusado de ser o autor do plano para atacar o secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, coronel da Polícia Militar (PM) César Rubens Monteiro de Carvalho. O Ministério Público do Estado pediu também a prisão preventiva do acusado.