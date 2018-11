Denunciados 7 por desvio de verba da Saúde do RJ O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou à Justiça sete pessoas envolvidas em desvios de verbas da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec), por meio de contrato irregular celebrado com a empresa Toesa. Entre as irregularidades apontadas, estão superfaturamento, direcionamento do edital, pagamento por serviços não realizados e indícios de formação de cartel. A denúncia irá para a 19ª Vara Criminal da capital.