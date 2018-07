Denunciados médicos que cobravam no SUS Um grupo de médicos, sócios da Clínica Bemasser, em Marechal Cândido Rondon (PR), é acusado pelo Ministério Público do Estado de cobrar por atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). A clínica e o Hospital Filadélfia, conveniado do SUS, também são denunciados.