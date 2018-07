Denunciados PMs do RJ que forjaram auto de resistência

De acordo com a denúncia, durante patrulhamento, no dia 12 de abril de 2009, por volta de 11h30, os policiais, "com vontade livre e consciente de matar" atiraram na parte de trás da cabeça do adolescente, até o momento não identificado. Ainda segundo a denúncia, a prova técnica revelou que o cadáver, além de várias escoriações na face, apresentava característica de tiro encostado - quando o disparo é feito com a boca da arma encostada no crânio. "As lesões no rosto foram provocadas por ações contundentes, que indicam que vítima foi subjugada e torturada", narra a denúncia.

O promotor Alexandre Themístocles acrescentou que o crime revela características próprias de atividade de grupo de extermínio. Para impedir a realização de perícia no local do crime e sob o pretexto de prestar socorro, os policiais levaram o cadáver do adolescente para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A vítima foi enterrada como indigente.