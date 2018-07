"Alô @mp_rj Oficiais do 5ºBPM (Batalhão da Polícia Militar) estão desviando comida do rancho. É só verificar o livro de notas fiscais e comparar com o que é servido."

"Caiu o último honesto do 2º BPM, o primeiro tenente Z* já começa a aceitar contribuições do serviço da sua companhia. O Natal tá chegando, né?"

"Coronel Mário Sérgio Duarte. Abre seu olho. W* (DGP - Diretoria Geral de Pessoal) e K* (PM2) estão usando seu nome para fazer acordo com o pessoal do jogo do bicho."

"Quer servir no GAT (Grupamento de Ações Táticas) do 9º BPM? E só pagar 15.000 pra uma gemada do referido batalhão."

"Na PM-2 tem um Oficial que faz segurança de um contraventor/presidente de escola de samba. Seu nome de guerra tem quatro letras."

"Alô @unodcprt o índice de suicídio de policiais militares no Estado do Rio de Janeiro cresce assustadoramente. Só nessa semana são dois casos."

"Alo TC X*! Conseguiu botar milícia aí na área do 38º BPM? Porque no Palácio você enfiou um monte de milicianos."

"TC X* nos soubemos que o cabo Y*, marido da capitão Z* é o recolhe do trânsito aí no seu batalhão."

* O Estado optou por não identificar os policiais acusados, porque as denúncias são anônimas e não têm provas. Os nomes foram substituídos por letras.