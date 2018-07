Denúncias de irregularidades derrubaram diretor

Responsável por administrar bilhões de dólares e um volume de dinheiro jamais visto para a saúde, o fundo global tem sido alvo de escândalos de desvio de recursos e de suspeitas que, ontem, culminaram com a queda do seu diretor, o francês Michel Kazatchkine.

Criticado internamente por não se esforçar o suficiente no combate ao desvio de verbas e em garantir a eficiência do dinheiro de doadores, o francês teve sua posição ainda mais fragilizada diante de acusações da imprensa europeia de que fundos da entidade beneficiaram Carla Bruni, primeira-dama francesa e amiga de Kazatchkine.

O fundo teria transferido a uma ONG de um amigo de Carla Bruni 580 mil. Essa ONG teria como embaixadora a própria primeira-dama. O francês negou a acusação e garantiu que sua queda não tem relação com o fato.

Mas o conselho do fundo havia optado por criar um posto acima de Kazatchkine, justamente para garantir que ele realizasse as reformas exigidas para ganhar eficiência. O francês se recusou a ser submetido a um superior e, ontem, anunciou que estava deixando o cargo.

As polêmicas, porém, não se limitam ao caso de Carla Bruni. No ano passado, uma auditoria revelou a corrupção com o dinheiro do fundo e que uma parte do dinheiro internacional destinado à compra de remédios nunca chega às vítimas da aids, tuberculose ou malária.

O relatório foi produzido pelos auditores internos do fundo e concluiu que, em alguns dos programas de ajuda, até dois terços dos recursos simplesmente desaparecem ao chegar aos países beneficiados.

Recursos. O fundo foi criado em parte como uma iniciativa do Brasil para garantir recursos para a compra de remédios para o tratamento de aids, tuberculose e malária. Para os doadores, seria a garantia de que o dinheiro não cairia nos obscuros cofres da ONU.

A entidade, com sede em Genebra, transformou-se no maior programa de saúde do mundo, apoiada por celebridades, cantores e governos. Bill Clinton, Bono e Bill Gates são alguns dos incentivadores da ideia.

Mas a constatação dos auditores foi de que uma parte do dinheiro é justificado com documentos falsificados e uma contabilidade pouco clara. Há suspeitas e comprovações de desvio de verbas em Djibouti, Mauritânia, Haiti e Nigéria, entre outros países. / J.C.