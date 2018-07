Depen transfere 25 presos para Catanduvas-PR Com o apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) transferiu no domingo 25 presos para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Os detentos, considerados de alta periculosidade, estavam em Pernambuco. Segundo o Ministério da Justiça, por questão de segurança, os nomes não serão divulgados. No mesmo dia, outros 15 detentos do Pernambuco e um do Rio Grande do Norte deixaram Catanduvas e retornaram para seus Estados de origem, pois terminou o prazo de permanência deles na unidade federal. Hoje, 124 presos são mantidos em Catanduvas. Entre eles estão os traficantes Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, e Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. A penitenciária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que também é federal, abriga 113 detentos, entre eles o traficante de drogas Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beira-Mar. O Ministério informou que as unidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e de Porto Velho, em Rondônia, já estão prontas e devem entrar em funcionamento no ano que vem. As duas têm capacidade para receber até 1.040 presos em celas individuais. (/18h31)