Dependentes dançam em show da Virada na Cracolândia

No Minhocão, também no centro, onde acontece mais uma edição do Chefs na Rua, o público comparece em peso. Entre as barracas e os furgões de comida, há 20 tendas servindo algumas das melhores cervejas feitas no Brasil. Se na Virada Gastronômica, no Vale do Anhangabaú, a desordem e sujeira dominavam o espaço, o cenário é o oposto na feirinha O Mercado, armada na galeria do Shopping Bom Retiro.

Logo na entrada, o visitante recebe um encarte com a descrição de todos os chefs e o cardápio das barraquinhas, que vendem quitutes de grife a preços camaradas. A organização, limpeza e até a quantidade de opções se destacam. Não há tumultos e o atendimento não demora mais de 10 minutos, mesmo nas bancas de sorvetes - como a Gelato Boutique e a Bellomo Gelateria Brasiliana, as mais concorridas do evento. Na Praça da República, acabou por volta das 13h30 o show do Projeto Nave, que levou uma constelação de rappers para o local. O público acabou não comparecendo em peso à apresentação, que começou com duas horas de atraso.