'Dependia da boa vontade das pessoas' Sempre quis fazer um trabalho de ajuda humanitária e por isso me inscrevi para ensinar biologia no Timor-Leste. O que me fez ficar quase meio ano lá foi a relação com alunos, que sabem pouco, mas têm carinho muito grande pela gente. Tive de voltar em junho, pois pesou o fato de eu ser diabético e não ter conseguido manter boa saúde em meio à situação estressante que vivia lá. O que mais ouvíamos eram pedidos para termos paciência, porque o país está em reconstrução. Mas disseram que, ao chegarmos, teríamos um contrato assinado na primeira semana e dinheiro ao fim do primeiro mês, o que não ocorreu. Assim, ficamos dependendo da boa vontade das pessoas: um restaurante brasileiro de lá, por exemplo, aceitou 'pendurar' as refeições durante meses. O pagamento só veio depois que fizemos as primeiras denúncias, em maio.