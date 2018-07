Depoimento

Eu me preparava para dormir, celebrando o fim de semana de folga, quando comecei a sentir um pouco de tontura. Parecia que algo se mexia. Pensei comigo: "Realmente estou cansado, preciso ir para a cama."

Na mesma hora me veio à cabeça um episódio de oito anos atrás, em Yokohama, Japão, onde estava com a equipe do "Estado" para a cobertura da final da Copa do Mundo. Houve um tremor de terra, leve, mas claramente perceptível - naquela região da Ásia, esse tipo de abalo sísmico é comum e, em geral, não tem consequências muito graves.

A sensação foi idêntica: tontura, desequilíbrio, mal-estar. Curiosamente, em pouquíssimos minutos (ou até menos que isso), voltei a me sentir bem.

Lembrei-me ainda mais daquele 2002 no Japão, mas não imaginava que a causa pudesse ser a mesma. Só fui saber dos fatos e fazer a ligação entre eles pela manhã, quando soube que o terremoto no Chile teve reflexos no Brasil."

* Eduardo Maluf é editor do Caderno de Esportes de "O Estado de S. Paulo"