Depoimento de comerciante foi inconclusivo O comerciante Sandro Luiz Castellani, de 41 anos, prestou depoimento hoje em companhia de seu advogado, Claudio Carvalho, no 3ºDP em Santo André, no ABC paulista. Segundo o delegado Alberto José Mesquita Alves, o depoimento do proprietário do imóvel que explodiu na semana passada "foi importante, mas não conclusivo", já que o delegado ainda está ouvindo testemunhas e aguardando a conclusão dos laudos da perícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP).