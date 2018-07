Depoimento de Denise Abreu na polícia é adiado Poucas horas antes do horário previsto para o depoimento da ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu no inquérito que investiga as causas e responsabilidades da tragédia com o Airbus da TAM em Congonhas ocorrida em 17 de julho, o advogado da ex-diretora ligou para o delegado do 27º Distrito Policial informando que sua cliente não poderia comparecer porque estava em Brasília. É a terceira vez que a ex-diretora é intimada a depor e não comparece. A primeira foi no dia 3 de dezembro, quando os advogados alegaram precisar de mais tempo para conhecerem o teor do inquérito.