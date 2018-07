Depoimento do caso Glauco só depende de advogado O delegado Archimedes Cassão Veras Junior, do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Osasco, na Grande São Paulo, aguarda a chegada do advogado do estudante Carlos Eduardo Sundfeld, de 24 anos, para dar início ao depoimento do suspeito da morte do cartunista Glauco. O advogado deve chegar por volta das 14 horas, segundo informações da Polícia Federal (PF).