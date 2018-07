Depoimento do primeiro réu do Carandiru dura mais de 2h

Santos afirmou que chegou ao Carandiru por volta das 15h15 do dia 2 de outubro de 1992, quando se reuniu com o diretor do Carandiru, Ismael Pedrosa. Depois de entrarem no presídio, a ação não teria demorado mais que 20 minutos. "Quando saímos, ainda era dia". Os disparos no segundo pavimento do Pavilhão 9 vinham do corredor, e não das celas, conforme relato do capitão.

Sobre a vistoria feita nas celas após a ocupação do segundo pavimento do Pavilhão 9 do Carandiru, Santos disse não ter visto mortos dentro das celas. "Nós tínhamos um plano de ação que foi seguido à risca. Eu fiz a vistoria das celas apenas do meu lado (direito)".

Questionado pelos promotores sobre a sua relação com o coronel Ubiratan Guimarães, Santos respondeu: "Eu o conhecia pela forma atuante. Era um bom comandante".