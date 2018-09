Depois de 31 anos, R.E.M chega ao fim

Hoje, a banda americana R.E.M., após 31 anos de estrada, anunciou sua aposentadoria.

"Construímos algo extraordinário juntos", disseram o cantor Michael Stipe, o guitarrista Peter Buck e o baixista Mike Mills, em um comunicado elegante como foi a música que fizeram nessas três décadas.

"Nós nos despedimos com um grande sentimento de gratidão, de finalidade e um maravilhamento com tudo que gestamos. A todos os que alguma vez se sentiram tocados pela nossa música, nosso profundo agradecimento pela audição."

Formada em 1980 em Athens, Geórgia, a banda que Michael Stipe encabeçou com sua cabeça lisa como um míssil atravessou sem máculas a selva da indústria musical.

Surgiu no meio da febre new wave, no rabicho do punk rock, e no terreno minado desses territórios afirmou sua personalíssima linguagem pop, recuperando um certo senso underground de melodia.

A última vez que vieram ao Brasil foi em 2008 (em São Paulo, tocaram no Via Funchal).