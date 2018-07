Depois de 54 anos, famílias se reúnem Centenas de famílias coreanas separadas por mais de meio século puderam se reencontrar ontem na Coreia do Norte, graças a um novo acordo entre a o regime de Pyongyang e a Coreia do Sul. Milhões foram separados de seus parente com a divisão das Coreias, em 1945. Os reencontros ocorrem esporadicamente desde 2000.