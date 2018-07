Depois de furacão Ike, Houston terá toque de recolher

As autoridades de Houston, no Texas, decretaram uma semana de toque de recolher durante a noite para evitar saques na cidade depois da passagem do furacão Ike. Segundo as autoridades o toque de recolher entre as nove da noite e seis da manhã é necessário devido ao corte de energia elétrica que atinge milhões de pessoas no Estado americano, principalmente em Houston. As autoridades locais afirmam que as ruas de Houston ainda estão muito perigosas e a maioria dos postos de combustível não tem o produto para vender. O juiz do condado de Harris, que inclui Houston, Ed Emmet, pediu que os moradores da cidade não fossem para as ruas. "As vias de transporte ainda estão muito perigosas. Não há energia elétrica. Não há luzes nas ruas. Ainda há galhos de árvores espalhados, ainda há água parada. Por favor, não saiam (de casa) a não ser que seja absolutamente necessário", afirmou. Equipes de resgate retiraram quase 2 mil pessoas das áreas mais atingidas na costa texana. Até o momento a tempestade Ike é considerada responsável por oito mortes, cinco no Texas, duas na Louisiana e uma no Arkansas. Combustível A senadora americana pelo Estado do Texas Kay Bailey Hutchison afirmou que as refinarias de petróleo do Estado foram paralisadas pelo furacão Ike e poderão ser necessários de oito a nove dias para a recuperação no setor. Em uma entrevista à rede de televisão americana CBS, Hutchison disse que a falta de energia elétrica e as inundações causadas pelo Ike significam que a gasolina refinada ficará em uma "situação de escassez". "Acredito que isto será sentido na próxima semana, teremos uma escassez de gasolina. E as pessoas precisam estar preparadas para isto", disse a senadora à CBS. Hutchison afirmou que cerca de 2 milhões de pessoas em todo o Texas estão sofrendo com a falta de energia elétrica e mais de 40 mil pessoas que deixaram suas casas estão espalhadas pelo Estado. A produção de petróleo foi paralisada em 15 refinarias de petróleo no Texas. Juntas, as 15 refinarias são responsáveis por pouco menos de 25% da capacidade de produção de combustível dos Estados Unidos. A tempestade também fechou a produção de petróleo cru no Golfo do México, região responsável por 25% da produção total do país. Visita O presidente americano George W. Bush anunciou neste domingo que vai visitar o Texas na terça-feira. A respeito da possível escassez de combustíveis, Bush afirmou que está preocupado com aumentos de preços, mas acrescentou que facilitou a importação do produto. "Ainda é cedo para analisar a situação, mas posso afirmar que um dos oleodutos que sai da área da Costa do Golfo está funcionando. E repito o que disse ontem (sábado), que o governo federal, junto com os governos estaduais, vai monitorar cuidadosamente se os consumidores serão enganados", disse. O furacão chegou ao Estado do Texas no sábado com ventos de 175 quilômetros por hora, inundando a região costeira, arrancando telhados das casas e deixando milhões de pessoas sem eletricidade. Antes de perder força e ser rebaixado para a categoria de depressão tropical, Ike causou destruição em uma área faixa de 800 quilômetros na área do Golfo do México. Os danos causados podem chegar a US$ 8 bilhões. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.