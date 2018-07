Depois de ser detido em SP, traficante FB é levado para o Rio

O traficante Fabiano Atanásio da Silva, conhecido como FB, de 35 anos, deve chegar ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 28, segundo a assessoria da Polícia Civil. Ele foi preso na noite desta sexta, 27, em Campos do Jordão, no interior do Estado de São Paulo.

Integrante da facção criminosa Comando Vermelho, FB comandava o tráfico na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte carioca, até que a área foi ocupada pelas forças de segurança do Estado, em novembro de 2010. À época, o traficante não foi localizado.

FB é acusado de comandar uma ação criminosa durante a qual um helicóptero da Polícia Militar foi derrubado, causando a morte de três PMs, em outubro de 2009, no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio. Na ocasião, o grupo de FB tentava expulsar da comunidade traficantes de uma facção rival para passar a controlar a venda de drogas na região.

O traficante, acusado de tráfico de drogas, homicídios, sequestro, roubo, assalto e porte ilegal de armas, foi preso em 2002, mas três meses depois conseguiu fugir de um presídio no Complexo de Bangu, na zona oeste do Rio, por um túnel. Desde então, ele não fora mais localizado.