Depois do recorde, trânsito volta ao normal na capital paulista

O índice de congestionamento na manhã desta quarta-feira, 11, em São Paulo, estava dentro da média para o período, segundo relatório da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Às 8 horas, a cidade contabilizava 60 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A zona norte da capital era a região com menos pontos de morosidade, acumulando apenas três quilômetros de trânsito carregado. Atropelamentos Três pessoas foram atropeladas na manhã de hoje em pontos diferentes da cidade. Dois deles causados por motociclistas, segundo a CET. Os acidentes aconteceram nas Avenidas Washington Luís e Interlagos, na zona sul de São Paulo. Na Avenida do Estado, região central da cidade, um pedestre foi atropelado e ocupava duas faixas de rolamento. Não havia informação de quem seria o autor do acidente. Piores trechos congestionados - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos João Julião da Costa Aguiar e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco - Avenida Ibirapuera: sentido Bairro, entre Avenidas dos Bandeirantes e República do Líbano Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Joaquim Galvão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Rua Borges Lagoa e Avenida João Julião da Costa Aguiar Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, pista expressa entre Ruas Trinta e Um de Março e Jaguara