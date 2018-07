Deposição foi legal; exílio, não, diz estudo americano Um estudo da Biblioteca do Congresso dos EUA divulgado ontem considera que a destituição do presidente hondurenho, Manuel Zelaya, foi constitucional, mas afirma que sua expulsão do país foi ilegal. "O serviço de investigações do Congresso, uma agência apolítica, concluiu que a destituição de Zelaya foi constitucional e devemos respeitar essa conclusão", afirmou o deputado republicano Aaron Schock. "É inaceitável que nosso governo queira obrigar Honduras a violar sua Constituição ao cortar ajuda."