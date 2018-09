Depósito de cereais pega fogo no centro de São Paulo Um incêndio provocou estragos em um depósito cerealista localizado na região do Brás, no centro da cidade de São Paulo, na manhã de hoje. As dez equipes do Corpo de Bombeiros controlaram por volta das 9h as chamas que atingiram o depósito. Segundo os bombeiros, não houve feridos. As equipes continuaram mais algum tempo no local e trabalharam na operação rescaldo na rua onde se localiza o depósito. O fogo destruiu o galpão e teve início por volta das 8 horas de hoje. A via foi bloqueada totalmente por volta das 8h30 e foi liberada por volta de 9h30, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).