Depósito do Judiciário é roubado em Maceió O depósito do Poder Judiciário Estadual de Alagoas foi roubado por uma quadrilha hoje no bairro do Jaraguá, em Maceió. No local eram guardados os bens vinculados a processos judiciais, como impressoras, computadores, ares-condicionados, motocicletas, televisões, teclados de computadores, poltronas, cadeiras, compressores e máquinas copiadoras. A Polícia Civil de Alagoas conseguiu localizar e prender quatro mulheres e seis homens que estariam envolvidos na ação. Todos prestaram depoimento. Os produtos recuperados também foram levados para a delegacia. A polícia ainda procura pelo líder do grupo, que conseguiu escapar. Segundo o diretor de patrimônio do Tribunal de Justiça de Alagoas, Alexandre Godoy, a ação já ocorria há algum tempo. "Felizmente, desta vez nós conseguimos prendê-los", destacou Godoy, acrescentando que registrou o primeiro boletim de ocorrência na Delegacia de Roubos e Furtos no dia 2 de janeiro deste ano, revelando para a polícia que cerca de 200 objetos já haviam sido roubados do depósito judiciário. Segundo Godoy, parte das peças roubadas seria disponibilizada para doação. No depósito não havia segurança e nem sistema de alarme, mas o Tribunal promete instalar uma cerca elétrica para proteger o patrimônio que restou.