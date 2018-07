Depreciação pressiona lucro da Localiza no 2o tri

Este crescimento deveu-se, principalmente pelo aumento da frota média operacional em 1,3 mil carros no período e da depreciação adicional de 100,1 milhões de reais, reflexo da queda do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) anunciado no período pelo Governo Federal.

Por outro lado, disse a Localiza, o crescimento da depreciação foi parcialmente compensado pela alta, na mesma base de comparação, de 7,5 por cento do Ebtida sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), para 215,7 milhões de reais.

A redução das despesas financeiras em 11,1 milhões de reais, em função da queda da taxa básica de juros, e de 34,3 milhões de reais do Imposto de Renda e Contribuição Social também contribuíram para compensar a queda, segundo a empresa.

"Excluindo os efeitos da depreciação adicional de 100,1 milhões de reais, líquido do efeito de imposto de renda, o lucro líquido do segunto trimestre seria de 76,8 milhões de reais e do primeiro semestre seria de 149,5 milhões de reais", disse a empresa em seu release de resultados.

Entre abril e junho, a receita líquida cresceu 11,8 por cento, para 789,6 milhões de reais.

No semestre, o lucro teve queda de 39,4 por cento, para 83,4 milhões de reais. O Ebtida aumentou 10,1 por cento, para 425,7 milhões de reais e a receita líquida subiu 12,7 por cento, para 1,564 bilhão de reais.

A Localiza reiterou que espera que a redução no preço de venda dos veículos usados seja compensada pela redução nos preços de compra de carros com o IPI reduzido.

(Por Juliana Schincariol)