Reportagens publicadas pelo Estado, mostram que, nos últimos três anos, os gastos da Prefeitura da capital, provocados por atos de vandalismo, passaram de R$ 4 milhões para R$ 10 milhões anuais. O total investido a cada ano para recuperar os alvos de quem se diverte ou lucra estragando o bem público é maior do que o orçamento de três secretarias municipais.

A maior cidade do País perde, anualmente, 3 mil pontos de ônibus, 1,3 mil semáforos, 7 mil placas de trânsito, 500 tampas de poços de visita, mil lixeiras e, no mínimo, 150 quilômetros de cabos de rede elétrica. Os monumentos também servem à ação dos vândalos, principalmente os pichadores.

A cidade tem 350 conjuntos de valor histórico e cultural e, segundo estimativas da Secretaria Municipal da Cultura, 8% deles precisam de restauro. O problema é que não há verbas destinadas a esse fim. Segundo cálculos de especialistas, seriam necessários R$ 5 milhões por ano para restaurar e manter os monumentos. O Município depende da boa vontade da iniciativa privada para recuperar as obras. No ano passado, 30 esculturas foram salvas graças às parcerias entre o governo municipal e empresas.

Mesmo em cidades onde o ordenamento urbano é modelar, como Curitiba, o governo local luta contra a depredação do patrimônio público. A capital paranaense gastou aproximadamente R$ 1 milhão em 2009 para recuperar parques municipais, estações de ônibus e edificações. O total corresponde a 40% da dotação orçamentária da Secretaria de Assuntos Metropolitanos para este ano.

Cidades de todo o mundo sofrem com a ação dos vândalos. No ano passado, a cidade espanhola de Pamplona optou por uma inovadora forma de esclarecer a população sobre os custos aos cofres públicos das depredações. Instalou etiquetas gigantes com os valores do restauro de cada equipamento urbano ou monumento, lembrando aos cidadãos que aquela importância sairia dos seus bolsos, por meio de impostos e taxas pagos.

Mas, além da questão financeira, há outros tipos de prejuízos, que não são facilmente mensuráveis. Na manhã da última terça-feira, por exemplo, mais de 200 crianças, entre 3 meses e 4 anos, atendidas pela creche Jardim São Francisco, na região do Parque São Rafael, na zona leste da capital, tiveram de voltar para casa porque o local havia sido depredado durante o carnaval. Os marginais jogaram alimentos e tinta no chão e nas paredes da creche. Na sala da diretora, escreveram na parede a sentença "Você está morta".

Também no Jardim Romano, tristemente celebrizado pelas enchentes desta temporada de chuvas em São Paulo, o Centro Educacional Unificado (CEU), único ponto de segurança, educação e lazer da comunidade, foi destruído na madrugada de 14 de janeiro. Pichadores usaram nas paredes e móveis a tinta estocada para as atividades pedagógicas, quebraram portas e janelas e tentaram provocar um incêndio com as cadeiras do anfiteatro. O local atende 1,9 mil alunos.

Forma de demonstrar revolta, maneira estúpida de autoafirmação diante da sociedade ou simples diversão, a depredação do espaço público resulta em desordem urbana e insegurança. E os vândalos nem sempre são pessoas revoltadas com sua condição socioeconômica. É grande o número de pessoas de classes média e alta que depredam o patrimônio público.

O que estimula a ação dos vândalos é a impunidade. Portanto, é preciso inibir esses marginais, submetendo-os à legislação que pune esses atos (Lei Federal 9.650, de 12 de fevereiro de 1998) com penas de 3 meses a 1 ano e multas que variam de R$ 1 mil a R$ 50 mil.