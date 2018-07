Depredação em escola de SP será apurada, diz governo

De acordo com a Secretaria da Educação do Estado, Voorwald pediu também a reposição de materiais danificados e o conserto de instalações depredadas.

Desde a manhã desta quinta-feira, uma equipe da Diretoria Regional de Ensino Centro está no colégio, localizado no número 500 da Rua da Figueira, apurando com funcionários da instituição o que realmente teria motivado a violência dos alunos. O grupo também avalia imagens registradas pelas câmeras de segurança da escola pública, onde mais estudantes podem ser identificados como participantes do vandalismo.

A diretoria do colégio deve concluir até a próxima sexta-feira, 14, um levantamento onde apontará a quantidade de materiais que foram destruídos durante o tumulto, além de apontar uma lista daqueles que devem ser repostos e quais medidas disciplinares serão adotadas em relação aos alunos envolvidos. A PM registrou a ocorrência como dano material.

As aulas do período noturno de quarta-feira, assim como as da manhã desta quinta-feira, não foram canceladas.