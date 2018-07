Deputada britânica pede que pais bisbilhotem vida virtual dos filhos

Os pais devem espionar os e-mails e mensagens de celular enviados e recebidos pelos filhos, bem como sua vida nas mídias sociais?

A nova assessora do governo britânico para temas relacionados à infância e juventude, Claire Perry, desatou um acalorado debate ao defender que sim.

Com três filhos, Perry é deputada e foi indicada para o cargo no mês passado pelo primeiro-ministro conservador, David Cameron.

Para ela, a noção de que as crianças teriam o direito de manter segredo sobre suas mensagens online perde relevância diante dos muitos perigos que a internet representa para menores de idade.

Perry defende que os pais devem insistir em ver as mensagens recebidas e enviadas pelas crianças para evitar que elas façam contatos "inapropriados" com estranhos ou mesmo enviem fotos sensuais para colegas - problema que, segundo a deputada, estaria crescendo nas escolas britânicas.

Em entrevista ao programa Daily Politics, da BBC, ela afirmou que os pais se sentem "impotentes" para controlar os movimentos de seus filhos na internet. "Temos medo de nos envolver na vida online deles. Mas temos essa responsabilidade", afirmou.

Ela disse que é preciso haver "privacidade" - lembrando que os adolescentes historicamente temeram ter seus diários lidos por seus pais -, mas afirmou que os jovens estão "expostos a muitos perigos" na rede. "(Nós pais) temos que nos envolver", defendeu.

Segurança online

Ao assumir o cargo, Perry apresentou uma série de propostas para lidar com a falta de controle sobre o que as crianças acessam pela internet.

Entre elas estão a introdução de uma aula sobre segurança online no currículo escolar britânico, a adoção de sistemas mais ágeis e eficientes para a denúncia de conteúdos inapropriados veiculados pela internet e o controle do acesso das crianças a determinados videoclipes musicais de acordo com suas idades.

A deputada conservadora instruiu os pais a serem "amigos" de seus filhos no Facebook e a conversar mais com eles sobre o que se passa na rede.

"Tanta gente pergunta: 'meus filhos ficam no laptop até as 2 horas da manhã - o que eu posso fazer?' Ora, desligue o roteador antes de ir dormir", disse.